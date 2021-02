L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) appelle à l’accélération de l’examen du dossier d’importation des produits agricoles, mais refuse quant à l’entrée des quantités de légumes importés.

En effet, dans un communiqué publié mardi 2 février, l’organisation agricole exprime son étonnement après l’entrée, samedi 30 janvier 2021, de camions libyens chargés de tonnes de produits agricoles (poivrons, oignons et tomates) en provenance d’Egypte. Pour elle, c’est inacceptable. “Le recours à cette option de facilité coûteuse touche les systèmes locaux de production, détruit les agriculteurs tunisiens et menace même la sécurité et la souveraineté alimentaire du pays.

Le président de l’UTAP a contacté le ministre du Commerce concernant cette mesure unilatérale, annonçant la tenue, vendredi 05 février 2021, d’une séance de travail conjointe pour mieux approfondir et clarifier les visions relatives au dossier de l’importation de produits agricoles.

Le ministre du Commerce et du développement des exportations, Mohamed Boussaïd avait annoncé, le 1er février 2021, lors d’une séance plénière à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), que le gouvernement n’a aucune intention d’importer des produits agricoles en 2021, contrairement au scénario de 2020.

Lire aussi: Vers la mise en place de nouveaux mécanismes d’importation en Tunisie

En 2018 et 2019, la Tunisie a notamment importé des pommes de terre, du lait et des viandes, ce qui avait soulevé la colère des agriculteurs étant donné la disponibilité en quantités suffisantes de ces produits sur le marché local.