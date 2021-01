BIAT : Publication des indicateurs d’activité au 31 décembre 2020

La BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie publie ses indicateurs d’activité trimestriels arrêtés au 31 décembre 2020 qui font ressortir les résultats suivants :

Un PNB de 936,7 millions de dinars ;

Des charges opératoires de 408,7 millions de dinars ;

Des encours de dépôts de 14 788 millions de dinars ;

Des encours de crédits nets de 11 336 millions de dinars.

Au terme d’une année 2020 difficile à tous les points de vue et un contexte pandémique mondial qui a affecté toutes les économies sans exception, la sphère financière locale n’a pas été épargnée. En effet, la demande de financement a été affectée par la baisse des revenus des particuliers et des entreprises. Au niveau du secteur bancaire, les institutions ont vu leurs produits en intérêts, revenus de change et revenus des commissions se contracter.

Face à cette situation, la BIAT fait preuve de résilience grâce à sa solidité financière et à la pertinence des choix adoptés pour faire face aux répercussions de la crise sanitaire persistante. Les performances enregistrées traduisent ses efforts notamment en matière de gestion rigoureuse des risques et de maîtrise des coûts.

Par ailleurs, la BIAT a clôturé l’année 2020 par l’obtention de la Certification AML 30000 (Anti Money Laundering index 30000), norme internationale de certification dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Cette lutte revêt aujourd’hui un caractère très important car elle permet à la banque de protéger ses clients, de préserver le courant des affaires et d’entretenir des relations solides avec ses partenaires étrangers, correspondants bancaires et bailleurs de fonds.

La BIAT s’est vue renouveler sa certification au standard international MSI 20000 (Market Standard Indicator indice 20000). Il s’agit du standard international consacré à la qualité financière des entreprises et des institutions. Cette certification renseigne sur les bonnes pratiques en matière de management et de gestion financière, et se présente, plus généralement, comme un indice de bonne gouvernance financière.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 205 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn