La Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) confirme sa position de leader de l’innovation technologique. Son application phare, MyBIAT, vient d’être officiellement élue « Produit de l’Année 2026 » dans la catégorie Application Digitale – Banque.

Une consécration basée sur l’innovation

Cette distinction, décernée à la suite d’une enquête nationale réalisée auprès des consommateurs tunisiens par l’Institut El Amouri, repose sur les critères de l’innovation, de l’attractivité et de la satisfaction utilisateur. Dans une compétition où la voix de l’utilisateur final est le seul juge, MyBIAT a su s’imposer.

Ce prix vient couronner une année de performances exceptionnelles et un engagement sans faille de la part des équipes de la BIAT.

Une expérience bancaire 100 % digitale et plébiscitée

Simple, intuitive et sécurisée, MyBIAT n’est plus seulement une application, c’est un compagnon du quotidien. En offrant une expérience fluide et une autonomie totale, elle a su répondre aux attentes d’un public de plus en plus exigeant en matière de services financiers mobiles.

Un succès collectif pour la 11e édition

« Cette distinction récompense notre engagement continu en faveur de l’innovation et de l’excellence au service de nos clients », a déclaré la direction de la banque

Pour la BIAT, ce titre de « Produit de l’Année 2026 » est une invitation à aller encore plus loin pour offrir une banque toujours plus proche, plus agile et résolument tournée vers l’avenir.