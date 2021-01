Une enveloppe de 200.000 dinars sera consacrée aux travaux d’éclairage du stade municipal d’El Ksar, à Gafsa, a annoncé le ministère de la jeunesse et des sports.

Le stade enregistrera également d’autres travaux au niveau de la pelouse artificielle d’un coût s’élevant à 129.000 dinars après la détérioration de son état et l’apparition d’un trou profond.

Lors d’une séance de travail tenue à distance par la secrétaire d’Etat, Sihem Ayadi, et le commissaire régional de la jeunesse et des sports, Mohamed Taieb Ezzahi, il a été convenu d’évaluer les dégâts suite aux actes de pillage ayant touché les vestiaires afin de déterminer les interventions urgentes, en coordination avec les autorités régionales et locales, et remettre le stade en fonction.

Il a été également décidé de réaménager l’ancien stade d’El Ksar et de recouvrir sa pelouse en gazon artificiel moyennant un coût de 700.000 dinars.

D’autre part, le nouveau stade municipal d’El Gtar fera l’objet de plusieurs travaux qui seront entamés dans deux semaines. Ces travaux concernent la construction de vestiaires, d’une cloison et des portails d’accès moyennent une enveloppe de 850.000 dinars, l’engazonnement du terrain pour 700.000 dinars et l’aménagement du réseau de gestion des eaux pour 150.000 dinars.

Par ailleurs, le coup d’envoi sera donné la semaine prochaine pour l’aménagement de la pelouse artificielle du stade municipal Mohamed Gammoudi d’un coût s’élevant à 600.000 dinars.

Dans le même contexte, l’accent a été mis sur la nécessité de régler la situation foncière relative à l’aménagement du stade municipal de Sidi Aich.