Les travaux de construction du collège Borj Toumi à El Battan ont atteint un taux d’avancement de 60%.

Ce projet, dont le coût s’élève à 2,5 millions de dinars, vient consolider le système éducatif dans la région qui a connu récemment l’aménagement de nouveaux établissements scolaires.

Parmi ces institutions, figure notamment le complexe scolaire pilote de Mornag qui comprend plusieurs établissements scolaires dont certains sont entrés en exploitation depuis mars dernier.

Ce projet, unique en son genre dans la région, s’étend sur une superficie de 3 ha et est composé en particulier d’une école primaire (1,2 million de dinars), d’un collège (6 millions de dinars) et d’un lycée (5 millions de dinars), a indiqué à l’Agence TAP, le directeur adjoint de la construction, de l’équipement et de la maintenance au commissariat régional de l’éducation à Manouba, Mohamed Ali Bouthraa.

Le complexe renferme également d’autres composantes dont 7 terrains de sport, des salles spécialisées, des bibliothèques et un espace socioculturel, a-t-il ajouté, rappelant que le projet s’inscrit dans le cadre du programme de modernisation des établissements scolaires en Tunisie, financé conjointement par la Banque européenne d’investissement, la Banque allemande de développement et l’Union européenne.