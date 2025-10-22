Les services du Commissariat régionale de la jeunesse et des sports à Nabeul poursuivent actuellement la mise en œuvre de 49 projets d’infrastructure, moyennant une enveloppe globale de plus de 32,7 millions de dinars. Ce programme comprend 35 projets sportifs et 14 concernant des maisons de jeunes, a indiqué le Commissaire régional, Mohsen Msadek dans une déclaration à la correspondante de la TAP.

Ces projets sont à différents stades : certains sont réceptionnés, d’autres en cours de réalisation, en étude ou en phase d’appel d’offres. Msadek a souligné la coordination avec les autorités concernées pour résoudre les difficultés et respecter les délais.

Parmi les récentes réalisations figurent la réhabilitation de maisons de jeunes “de deuxième génération” à Soliman et Dar Chaabane El Fehri, et des travaux de gazonnage du stade municipal de Béni Khiar. Les travaux d’aménagement d’une salle omnisports à Soliman ont également débuté.

Le responsable a, également, évoqué des projets en cours, dont deux terrains de sport à Nabeul (avancement des travaux à hauteur de 90 pc), ou les études pour la construction d’une salle omnisports à Menzel Bouzelfa et d’une maison de jeunes à Dar Allouche.

S’agissant les projets bloqués, comme les gradins et vestiaires du stade de Hammamet ou l’aménagement du terrain de Rugby à Nabeul, des procédures de relance des appels d’offres ou d’évaluation des soumissions sont en cours. Une attention particulière est portée au traitement des causes de ces retards.