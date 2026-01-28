Le club argentin de River Plate a annoncé l’extension de son stade mythique, le Monumental de Buenos Aires. À l’issue des travaux, l’enceinte pourra accueillir plus de 100.000 spectateurs, ce qui la placera parmi les plus grands stades de football au monde. Le chantier doit débuter en avril pour une durée prévue de trois ans.

Un stade chargé d’histoire

Le Monumental occupe une place singulière dans l’histoire du football argentin. Il a accueilli la finale de la Coupe du monde 1978, remportée par l’Argentine. Aujourd’hui, il héberge généralement les matches à domicile de l’Albiceleste, championne du monde en titre. La sélection évolue aussi dans l’autre enceinte emblématique de Buenos Aires, la Bombonera du rival Boca Juniors, qui compte moins de 60.000 places.

16.000 places supplémentaires et un toit

Selon les informations communiquées par le club, 16.000 sièges seront ajoutés aux plus de 85.000 déjà existants. L’enceinte, actuellement à ciel ouvert, sera également dotée d’un toit. Cette transformation vise à accroître la capacité d’accueil et à moderniser les infrastructures du stade.

Le président des « Millonarios », Stefano Di Carlo, a qualifié l’annonce de « jour historique » dans une vidéo publiée pour présenter le projet. Les travaux doivent démarrer en avril et s’étaler sur trois ans.

Un investissement supérieur à 100 millions de dollars

D’après le site officiel du club, le coût des travaux est estimé à « plus de 100 millions de dollars ». À terme, le Monumental franchira le seuil symbolique des 100.000 places, consolidant sa position parmi les plus grandes enceintes dédiées au football à l’échelle mondiale.