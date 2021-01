La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) participe, du 20 au 22 janvier 2021, à une session de formation et de renforcement des capacités organisée par la Banque africaine de développement (BAD).

Organisée par le Département du développement du secteur financier (PIFD) et la Division du développement des marchés de capitaux de la banque, en concertation avec la CDC de la Côte d’Ivoire, cette séance qui se déroule par visioconférence, cible les CDC de cinq pays de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) et du Gabon, mais aussi de la Tunisie, selon un communiqué de la BAD.

Cette formation, de deux jours, vise à renforcer les capacités de la CDC en matière de gestion d’actifs et passifs, de portefeuille et de risques. Elle a également pour but de renforcer leurs capacités en matière d’opérations à travers un partage d’expérience sur les instruments financiers de la Banque.

Selon la BAD, cette formation devrait permettre de disposer d’un solide dispositif de gouvernance, d’un cadre adéquat de gestion des risques, d’une excellente capacité à mobiliser et gérer les fonds publics en portefeuille et d’une bonne capacité d’identification, d’exécution et de suivi des investissements.

Pour Stefan Nalletamby, directeur du Département du développement du secteur financier de la Banque, l’appui aux CDC ” fait partie intégrante de la stratégie de développement du secteur financier, en raison du rôle important qu’elles ont à jouer dans le financement à long terme des cinq hautes priorités stratégiques de la Banque appelées High 5 “.

” Pour atteindre leurs objectifs stratégiques, les CDC doivent disposer d’un cadre et d’une capacité solide de gestion des risques, à mobiliser, gérer et investir les fonds publics en portefeuille. C’est là leur défi majeur “, a-t-il préconisé.

D’après l’institution financière, les caisses des dépôts et consignation jouent un rôle unique dans la communauté de l’investissement financier à long terme, et ce, en raison de leur mode opératoire, qui consiste à gérer l’épargne réglementée qui leur est confiée par les Etats pour la transformer en investissements dans des secteurs d’intérêt public comme les infrastructures, les entreprises ou le logement.

A cet effet, elles jouent un rôle important d’investisseur institutionnel sur le marché financier domestique dont elles deviennent, de fait, un animateur important.

Au-delà de leur rôle d’investisseurs de long terme dans des secteurs d’intérêt général, les CDC peuvent catalyser les capitaux privés en co-financement de leurs activités.