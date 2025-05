Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, hier, jeudi, un appel téléphonique de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour échanger les félicitations à l’occasion de la victoire du candidat mauritanien, Sidi Ould Tah, à la présidence de de la Banque africaine de développement (BAD).

Selon un communiqué de la présidence, cet appel a permis également de passer en revue les relations historiques privilégiées entre les deux pays et peuples frères et de réaffirmer l’engagement des deux dirigeants à œuvrer en vue de promouvoir la prospérité, la sécurité et la stabilité dans le continent africain.