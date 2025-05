Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelahfidh et le directeur général du fonds “Africa 50”, Alain Ebobissé, ont souligné jeudi, l’importance de la coordination concernant la mission d’évaluation technique, que le fonds mènera prochainement en Tunisie.

Lors d’une rencontre, en marge des réunions annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) tenues à Abidjan en Côte d’Ivoire, les deux responsables ont évoqué les opportunités et les mécanismes disponibles en Tunisie dans des domaines vitaux; tels que les infrastructures, l’énergie, l’eau et le soutien au secteur privé, indique un communiqué publié jeudi par le ministère de l’Économie et de la Planification.

Il est à noter que le fonds “Africa 50” est une institution financière internationale multilatérale, dont la création a été approuvée par la BAD, le 23 avril 2024. Son objectif est de trouver des solutions de financement public et privé pour des projets majeurs contribuant au développement des infrastructures, à l’attraction d’investissements et à l’intégration régionale.

Participation du ministre aux réunions annuelles de la BAD

Les 28 et 29 mai 2025, le ministre de l’Économie et de la Planification a participé aux réunions annuelles du Groupe de la BAD. Il a assisté aux sessions du Conseil des gouverneurs ainsi qu’à des concertations de haut niveau, notamment une session organisée entre les gouverneurs et le président de la BAD sur le thème “Renforcer le rôle des jeunes dans le développement inclusif et durable”, précise la même source.

Dans son intervention, Abdelhafidh a insisté sur la nécessité pour la BAD de redoubler d’efforts pour soutenir le développement économique et social des États membres.

Il a également évoqué le rôle actif que les jeunes peuvent jouer en soutenant les efforts au développement. Le ministre a précisé que “le véritable défi ne réside pas dans la multiplication des créations d’entreprises, mais dans leur pérennité et leur capacité à générer de la richesse et des emplois”, ajoute le département de l’économie.

En marge des réunions, le ministre a eu des entretiens bilatéraux, notamment avec la vice-présidente de la BAD chargée du développement régional, de l’intégration et des services. Les deux parties ont discuté de la coopération financière et technique en cours, de l’avancement de certains projets financés par la Banque et des programmes de coopération futurs.

Le ministre a, par ailleurs, rencontré le président de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), Benedict Okey Oramah. Ils ont évoqué les opportunités de renforcement de la coopération et la possibilité de rouvrir une représentation de l’institution en Tunisie, compte tenu de l’évolution positive de la récente collaboration.

Rencontre avec la communauté tunisienne en Côte d’Ivoire

Le ministre a profité de sa participation aux réunions pour rencontrer, à la résidence de l’ambassadeur de Tunisie à Abidjan, des membres de la communauté tunisienne résidant en Côte d’Ivoire, dont des responsables d’entreprises tunisiennes actives dans divers secteurs (pharmaceutique, travaux publics, etc.), ainsi que la vice-présidente de la Chambre de commerce et d’industrie Tuniso-ivoirienne.

Élection du nouveau président de la BAD

Le ministre a également participé, jeudi, aux élections d’un nouveau président de la BAD, qui ont abouti au maintien de la candidature du mauritanien, Sidi Ould Tah, selon le communiqué du ministère.