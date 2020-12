Une décision qui nous a été communiquée en début de soirée.

Notre déception est grande, de vous voir et nous voir privés d’une occasion de profiter des créations de nos artisans locaux. Préface voulait à travers cette fête, faire vivre encore une fois la culture et les traditions et égayer ces dernières journées d’une année assez simple. Le plus important reste de préserver la santé de nos visiteurs et artistes.

Suite à une décision des autorités locales , notre événement ” La fête des créateurs” est annulé.