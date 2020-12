Le Bureau régional du programme des Nations unies pour les établissements humains a mis en place un plan stratégique qui s’étale jusqu’en 2023 et qui mobilisera une enveloppe financière de 290 millions de dollars pour soutenir 18 pays arabes, dont la Tunisie. C’est ce qu’a affirmé le directeur du bureau régional de ce programme, Irfan Ali. L’objectif du projet est de garantir une urbanisation durable et améliorer les conditions de vie dans la région.

S’exprimant en marge de la 6ème édition du Congrès arabe de l’habitat, il a réitéré l’engagement du Bureau des Nations unies pour les établissements humains à apporter un appui technique aux pays membres dans le cadre de politiques axées autour des quatre principaux piliers du plan stratégique 2020/2023.

Construire des villes durables

Le plus important de ces piliers est la réduction des inégalités territoriales et de la pauvreté dans les sociétés à travers le renforcement de la relation entre la campagne et la ville et une meilleure répartition des richesses naturelles entre les villes et les régions, ainsi que le développement de l’environnement urbain, la prévention et la gouvernance des crises urbaines.

A travers la participation à ce congrès, nous visons à assurer une meilleur coordination avec la Ligue arabe et les pays membres tout en œuvrant à inclure les recommandations de la conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (HABITAT III) dans les politiques des pays arabes.

L’objectif recherché est de construire des villes durables, a encore indiqué Ali.

Le Bureau des Nations unies pour les établissements humains a ouvert, en 2017, sa succursale pour la région du Maghreb arabe à Tunis, à la suit de l’adoption par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) du projet de loi autorisant la Tunisie à accueillir cette représentation.

L’ouverture de ce bureau vise à renforcer sa présence dans la région arabe et sur le continent africain pour mettre en œuvre le nouvel agenda urbain d’ici 2030 et les 17 objectifs de développement durable (en particulier le 11ème objectif) et la réalisation du plan stratégique du programme 2020-2023.

Réalisations du bureau des Nations unies en Tunisie…

En ce qui concerne la Tunisie, le bureau régional du programme des Nations unies pour les établissements humains à Tunis a réalisé des projets d’aménagement et d’extension des centres d’encadrement et d’orientation sociale (relevant du ministère des Affaires sociales) afin d’encadrer les personnes sans abri, de leur fournir un logement approprié et d’en héberger le plus grand nombre dans les trois centres situés à Tunis, Sousse et Sfax.

Le responsable onusien a souligné la nécessité d’augmenter la capacité d’accueil de ces centres spécialisés, en réalisant des travaux d’aménagement, outre le développement et l’acquisition d’équipements pour protéger cette catégorie contre le risque de propagation de l’épidémie de Coronavirus.

Selon le responsable, sur le Grand Tunis, environ 200 personnes sont sans logement, alors que la capacité du centre d’encadrement et d’orientation sociale en Tunisie ne dépasse pas 80 lits maximum.

A rappeler que la Tunisie a accueilli, les 22 et 23 décembre 2020, la 6ème édition du congrès arabe de l’habitat sur les politiques et les stratégies de développement des zones anarchiques et la lutte contre leur expansion.