Le congrès arabe de l’habitat se tient tous les deux ans dans le pays hôte des réunions des ministres arabes du logement et de la reconstruction, en partenariat avec la Ligue des états arabes.

Ce congrès arabe, le premier qui regroupe les ministres arabes de l’habitat, présente les nouveautés dans le secteur de l’habitat dans les pays arabes à travers l’organisation de séances de dialogue entre des ministres de l’habitat et de la reconstruction, des organisations et des instances concernées par le secteur de l’habitat.

Les membres du bureau exécutif du conseil des ministres de l’habitat et de reconstruction ont décidé lors de leur 74ème réunion tenue au siège de secrétariat général de la ligue des Etats arabes au Caire (Egypte) en octobre 2010, d’organiser un congrès annuel de manière périodique qui se charge du secteur de l’habitat. 5 éditions de ce congrès ont été tenues de 2010 jusqu’à 2018.

Durant les trois premières éditions, l’organisation de ce congrès a été assurée par la Syrie (2012), la Jordanie (2014) et l’Arabie Saoudite (2016).

La Tunisie qui abritera cette 6ème édition les 22 et 23 décembre 2020, du congrès arabe de l’habitat en présence des parties gouvernementales chargées de l’habitat et du secteur urbain ainsi que des experts et investisseurs spécialisés dans le domaine. Il s’agit également de la participation des agences spécialisées dans le secteur de l’habitat et de la reconstruction, des conseils municipaux et des organisations de la société civile.

Le thème de la 6ème session porte sur les politiques et les stratégies de développement des zones anarchiques et la lutte contre leur expansion.

La 5ème session a été organisée à Bahreïn, les 11 et 12 décembre 2018 sous le thème : rôle du secteur public dans le logement social. Durant cette session, l’accent a été mis sur l’importance de la mise en place d’un plan d’exécution de la stratégie arabe de l’habitat et de développement urbain ainsi que son adoption lors du prochain sommet.

Le Bahreïn a pu également lancer le site électronique du conseil des ministres arabes de l’habitat et de la reconstruction qui permet d’échanger les données et informations relatives à l’habitat entre les pays, sans attendre la tenue de ce genre de manifestations officielles.

Le 4ème congrès arabe sur le logement a été organisé à Riyad (Arabie saoudite), du 20 au 22 décembre 2016, sous le thème “la mise en œuvre du partenariat entre les secteurs public et privé pour le développement du secteur de l’habitat”.

Quant au 3ème congrès sur le logement, il s’est tenu dans la capitale jordanienne, Amman, les 17 et 18 décembre 2014, sous le thème : “Des villes résidentielles avec des services complémentaires … des solutions de logement “.

Cette session a examiné également l’impact de la révolution de l’information, de la construction écologique, des normes d’urbanisme et de conception urbaine , du développement du système des services dans les villes et du développement des politiques de logement dans les villes arabes conformément à la réalité économique et sociale de chaque pays.

Cette session a examiné également le développement du concept de quartier et de quartier résidentiel et sa relation avec la ville aux plans géographique, stratégique et social, ainsi que l’impact des caractéristiques sociales et économiques dans la détermination des modèles de logement et de la croissance urbaine.

La ville de Bagdad en Irak a accueilli la 2ème session, en décembre 2012, sous le thème ” Politiques et stratégies pour fournir un logement décent dans les pays arabes “, dans l’objectif d’identifier des moyens pour fournir des logements au moindre coût et de renforcer la coordination entre les pays.

La première session du congrès arabe de l’habitat s’est tenue au Caire (Egypte) en 2010. L’accent a été mis, durant cette session, sur les constructions durables dans la région arabe, en particulier dans l’environnement désertique.

La première édition de cet événement a porté aussi sur les moyens de rationaliser la consommation d’eau et d’énergie et de bien exploiter les ressources naturelles pour préserver les réserves stratégiques.

Il s’agit également de diffuser la culture du recyclage des déchets et sa réutilisation, outre l’exploitation des énergies renouvelables pour développer les zones désertiques arabes tout en préservant l’identité et la spécificité de cet environnement