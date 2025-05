L’Institut Arabe du Développement urbain et la Municipalité de Tunis ont signé un accord de coopération sur le « Projet des activités vertes dans les villes arabes… le reboisement participatif des quartiers ».

Cet accord vise à « permettre aux villes arabes d’accéder à des solutions de développement durable et à des partenariats fructueux ». Il a été signé à l’occasion de la participation de la Municipalité de Tunis au Forum de « Dialogue des villes arabo-européennes », organisé dans la ville de Riyad, au Royaume d’Arabie Saoudite, du 11 au 13 mai courant.

Les domaines de coopération entre l’Institut Arabe du Développement urbain et la Municipalité de Tunis, dans le cadre de cet accord, concernent le lancement, le développement et la mise en œuvre de certains programmes internationaux liés à la notion de « poumon vert du quartier », consistant notamment à transformer les espaces négligés dans les quartiers résidentiels en zones urbaines vertes. Cela inclut également la réalisation de campagnes de reboisement à petite échelle dans ces espaces et leur reboisement.

Le Forum « Dialogue des villes arabo-européennes » est un événement régional et mondial qui vise à créer des moyens de coopération, à renforcer la communication et à construire des liens entre les représentants des villes et municipalités arabes et européennes, avec la participation d’acteurs influents du développement international tels que les organisations urbaines internationales, les unions de municipalités et les institutions donatrices.