Le samedi 28 novembre 2020, Ayoba a reçu le prix de la meilleure application mobile décerné lors de l’Africa Digital Award qui s’est tenue à Accra, au Ghana.

Les prix décernés à cette occasion ont pour but d’honorer les champions du numérique en Afrique. Et ayoba a été choisi parmi de nombreux lauréats prestigieux.

Le prix est le résultat de nombreuses réalisations au cours de l’année. Cela peut être vu dans la forte augmentation du nombre d’utilisateurs au quatrième trimestre ainsi que les nombreuses mises à jour de l’application en 2020.

L’application est maintenant disponible en 22 langues, dont beaucoup sont originaires d’Afrique telles que le Xhosa, le Zoulou (en Afrique du Sud), l’Ibo (au Nigeria), l’arabe (essentiellement en Afrique du Nord) pour n’en citer que quelques-unes, renforçant l’unicité d’ayoba sur le continent.

Ayoba offre également la possibilité à ses utilisateurs d’envoyer et de recevoir de l’argent via MTN Mobile Money (MoMo) en partenariat avec MTN. Cette fonctionnalité est disponible au Cameroun, au Ghana et en Ouganda.

Après avoir commencé l’année en tant qu’application de messagerie instantanée avec une petite offre de canaux de contenu, ayoba termine l’année avec plus 125 canaux de contenu – y compris des actualités et des mises à jour officielles sur la COVid-19, des actualités sur la musique, de jeux, des informations sur le style de vie (lifestyle) et sur l’éducation, ceci à travers 7 langues.

Les utilisateurs et les artistes ont bien réagi à l’ajout de musique via MusicTime® dans ayoba qui propose 200 nouvelles pistes chaque semaine.

L’addition de jeux a également été un moment fort de l’année et l’application compte aujourd’hui plus de 120 jeux gratuits.

La dernière version de l’application voit également l’inclusion de Micro-Applications (MicroApps) qui sont des applications type Web, légères, développées par des tiers pour répondre à un besoin spécifique des communautés et sont accessibles sur l’application ayoba.

«Nous sommes très fiers de lancer MicroApps, déclare Nolan Wolff, directeur d’ayoba. L’un de nos principaux objectifs pour ayoba est de créer une plateforme qui offre des opportunités aux développeurs africains. MicroApps permettra aux développeurs locaux de créer des applications qui reflètent leur culture et leurs valeurs ainsi que de résoudre certains défis locaux. C’est une plateforme de développement communautaire incroyablement excitante».

Pour les développeurs en Afrique, où l’adoption d’applications est une difficulté courante, les MicroApps offrent un accès à notre base d’utilisateurs et ont l’avantage de s’appuyer sur une infrastructure existante qui serait trop complexe et coûteuse pour les développeurs à mettre en œuvre eux-mêmes.

Pour soutenir les développeurs intéressés par la création de MicroApps sur ayoba, ayoba a lancé le portail des développeurs ayoba à l’adresse https://developer.ayoba.me/ où les développeurs peuvent consulter la documentation de l’API, répondre à leurs questions et soumettre leurs MicroApps pour publication sur l’application.

L’application ayoba reste unique avec sa fonctionnalité de continuité SMS, permettant aux utilisateurs d’envoyer des messages à un autre même si le récepteur ne possède pas l’application ou ne possède pas de smartphone.