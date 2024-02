L’Afrique devrait connaître une croissance plus forte en 2024, supérieure à la moyenne mondiale. Le continent sera la deuxième région à la croissance la plus rapide après l’Asie, avec 11 des 20 pays ayant la croissance la plus forte au monde. Cette croissance est due à une série de facteurs, notamment la diversification économique, l’augmentation des investissements et la consommation privée.

Le rapport “Performances et perspectives macroéconomiques de l’Afrique” de la Banque africaine de développement prévoit une croissance moyenne du PIB réel de 3,8 % en 2024 et de 4,2 % en 2025.

Des défis subsistent, notamment les tensions géopolitiques, les conflits régionaux et l’instabilité politique. L’Afrique doit également continuer à investir dans le capital humain et à diversifier son économie pour maintenir une croissance forte et durable.