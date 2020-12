Un accord de coopération et de partenariat dans le domaine de la protection de l’enfance a été signé lundi entre l’association SAWN de protection des enfants et des adolescents contre les abus sexuels et l’association des villages SOS, a déclaré la présidente de l’association SAWN, Faouzia Jabeur.

Jabeur précise que cet accord, qui entre en vigueur dès sa signature aujourd’hui, a pour but de sensibiliser les enfants, les jeunes et les parents quand à l’importance de la lutte contre la violence et les abus sexuels.

Elle a relevé que cet accord stipule également l’engagement de l’association Sawn à participer au développement des compétences dans le domaine de la protection de l’enfance et la lutte contre la violence à l’égard des enfants.

Selon Jabeur, l’association des Villages SOS s’engage à organiser des sessions de formation destinées aux membres de l’association Sawn, dans le cadre des programmes de prise en charge familiale et de protection de l’enfance.