Les deux planètes géantes du système solaire, Jupiter et Saturne, seront, extrêmement proches l’une de l’autre dans le ciel, ce lundi, 21 décembre 2020. Il s’agit de la Grande Conjonction, un phénomène rarissime que les passionnés d’astronomie pourront observer ce soir, au coucher de soleil, à l’œil nu.

Ces deux planètes géantes se sont rapprochées progressivement depuis les dernières semaines, et se retrouveront à seulement 0,1 degré de séparation (juste un cinquième de la taille de la pleine lune), le 21 décembre prochain, selon la Société Astronomique de Tunisie (SAT). Ce phénomène est appelé la Grande conjonction, car la prochaine conjonction aussi serrée n’aura pas lieu avant 2080, alors que la précédente remonte à 1623, soit il y a environ 400 ans.

Une conjonction se produit lorsque deux planètes apparaissent proches l’une de l’autre dans le ciel. Notons que la conjonction de ces deux astres se produit environ tous les 20 ans tandis que les conjonctions serrées, telles que celle du 21 décembre, sont séparées d’environ un siècle.

L’observation du rapprochement de ces deux planètes, qui culminera avec la conjonction le 21 décembre, est un spectacle aussi impressionnant que la conjonction elle-même.

“L’observation n’a absolument aucun effet néfaste sur les êtres humains”, rassure le vice-président de la Société Astronomique de Tunisie (SAT). La terre n’a pas connu un phénomène pareil dans l’histoire contemporaine, a-t-il indiqué, relevant que seulement 6 conjonctions astronomiques ont été recensé depuis plus de 2 000 ans.

La plupart de ces phénomènes n’ont pas été documenté dans les anciens documents de référence dans le domaine de l’astronomie.

LA SAT a publié sur son site web, les conjonctions qui ont eu lieu entre 988 apr. -J.-C et 3033 après J.-C. Elle va transmettre ce phénomène en live, à travers le télescope, sur sa page Facebook. Ce phénomène, a rappelé la société, coïncide avec la nuit la plus longue de l’année et le solstice d’hiver.