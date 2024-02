-“Selon les données astronomiques, le croissant marquant l’avènement du mois de ramadan ne sera pas visible à l’œil nu ou à l’aide d’un télescope au cours de l’opération d’observation prévue pour le dimanche 10 mars prochain correspondant au 29 chaâbane 1445” a indiqué la Cité des sciences à Tunis dans un communiqué publié mercredi.

Elle a souligné que le lundi 11 mars 2024 sera probablement le dernier jour du mois de chaâbane 1445 selon les mêmes données, affirmant que le mardi 12 mars 2024 serait le 1er jour du mois de ramadan de l’année 1445.

La cité des sciences a précisé que Diwan El Ifta est la seule partie habilitée à annoncer les mois de l’hégire et les fêtes religieuses.

“En Tunisie, l’observation du croissant du mois de ramadan aura lieu le dimanche 10 mars 2024 qui correspond au 29 du mois de chaâbane lors du coucher de soleil prévu à 18h23, et le coucher de la lune à 14h41 soit 18 mn après le coucher du soleil” a expliqué la cité des sciences dans son communiqué, signalant l’impossibilité de percevoir le croissant du mois de ramadan que ce soit à l’œil nu ou à l’aide d’un télescope.

La visibilité du croissant de ramadan sera également impossible à partir du continent Africain, de l’Australie, de l’Asie et de l’ensemble du continent Européen.

Dans la plupart des pays du nord et du sud du continent Américain, l’observation du croissant de ramadan sera possible uniquement à l’aide d’un télescope et de ce fait, le lundi 11 mars 2024 marque le 1er jour du mois de ramadan 1445.

Par ailleurs, l’observation du croissant de ramadan aura lieu dimanche 10 mars 2024 (29 du mois de chaâbane 1445) puisque la plupart des pays musulmans ont retenu le 11 février 2024 comme le début du mois de chaâbane.