Des astronomes internationaux ont découvert une planète géante située à environ 1 430 années-lumière de la Terre, et elle se distingue par sa grande taille, quatre fois plus grande que Jupiter. La planète s’appelait “NGTS-33b” et elle est située en dehors du système solaire.

La planète NGTS-33b orbite autour d’une étoile appelée NGTS-33 sur une orbite complète tous les 2,82 jours. Le rayon de cette planète est environ 1,64 fois le rayon de Jupiter, tandis que sa masse est 3,63 fois la masse de Jupiter.

Le NGTS-33b a une densité inhabituellement faible de 0,19 gramme par centimètre cube, ce qui le rend unique à cet égard. Les scientifiques ont également constaté que son rayon a augmenté de 15 %, ce qui suscite l’intérêt des chercheurs.