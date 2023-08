L’Association Jeunes Sciences de Tunisie (AJST) organisera le 13 août 2023 la 31ème édition de la nuit des étoiles 2023, qui aura lieu à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis à partir de 19H00. La Nuit des Etoiles offre une opportunité exceptionnelle au public de vivre gratuitement un voyage cosmique superbe et de découvrir les secrets de l’univers.

Le coordinateur scientifique de l’association, Fourat Mansouri a souligné, dans une déclaration à la TAP, que les animateurs scientifiques de l’association simplifieront l’information à travers une présentation du système solaire, en plus des observations au télescope de la lune, de Jupiter et de Saturne si possible, ainsi que des conférences scientifiques sur l’astrophotographie et les derniers développements scientifiques qui s’y rapportent.

Le programme comprend également une conférence sur la simulation des phénomènes astronomiques à l’aide de logiciels astronomiques, ainsi que des ateliers pour enfants sur l’astronomie.

Créée en 1974, l’AJST comprend 44 clubs dont 20 clubs actifs répartis à travers l’ensemble de la République. Elle s’est fixée pour objectifs la vulgarisation des sciences, la diffusion de la culture scientifique chez les jeunes et l’organisation de divers camps scientifiques.