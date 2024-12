Le vice-président de la Société Astronomique de Tunisie, Hichem Ben Yahia, a indiqué que le mouvement des planètes et des étoiles n’a aucune influence sur le caractère et la personnalité des individus.

« L’astronomie est une science autonome s’intéressant à l’étude des astres et des phénomènes situés en dehors de l’atmosphère terrestre et n’a aucun lien avec l’astrologie basée sur de prétendues prédictions sans fondement », a-t-il déclaré à l’Agence TAP.

« Certains confondent souvent l’astrologie avec l’astronomie, et les astrologues profitent de cette confusion pour profiter des événements astronomiques importants”. Ainsi, ces astrologues apparaissent dans la plupart des médias nationaux et internationaux à l’occasion du nouvel an et contribuent à creuser le fossé entre les citoyens et l’astronomie par l’exacerbation de cette confusion », a-t-il ajouté.

Il a poursuivi en disant que « les constellations et les étoiles sont très éloignées et séparées de la Terre par de grandes distances atteignant des millions d’années-lumière ». Dans cette perspective, il a souligné que la lumière de l’étoile la plus proche de la Terre dans la galaxie de la “Voie lactée” atteint la planète terre après 4 ans, sachant que cette étoile se trouve à quatre années-lumière de la Terre.

Compte tenu donc de ces grandes distances, « il est certain que ces étoiles n’ont aucun effet tangible sur les individus, si ce n’est qu’elles ornent le ciel en toute saison et que nos ancêtres les utilisaient dans la plupart des aspects de leur vie quotidienne, tels que les voyages et les déplacements, la navigation…».

Ben Yahia rappelle, en outre, que le lien entre l’astronomie et de l’astrologie remonte à l’Antiquité (plus de 2000 ans avant J.-C.). En effet, les anciens étudiaient l’astronomie et l’astrologie comme un seul sujet et reliaient la vie des gens au mouvement des planètes et du soleil comme stations astrologiques pour déterminer la personnalité et le tempérament d’un individu en étudiant le mouvement de la lune et les positions du mouvement interstellaire des planètes.

Cependant, selon la même source, en 1400 avant J.-C., l’astronomie et l’astrologie ont été séparées grâce aux études approfondies menées par les astronomes de l’époque et à la découverte des caractéristiques de ce vaste univers. De ce fait, les deux disciplines ont finalement été séparées en 50 avant J.-C., laissant l’astrologie comme un phénomène social fondé sur les prédictions et les imaginaires collectifs.

Ainsi, selon la même source, à cause, en partie, des informations erronées produites par certains astrologues, et à cause également du mouvement du système solaire et des étoiles dans la “Voie lactée”, nous n’avons plus 12 constellations (le cercle zodiacal avec signes atrologiques), mais bien plus un cercle avec 13 constellations. Ben Yahia ajoute que les astrologues rejettent encore cette connaissance scientifique, sans tenir compte de ce que la science a réalisé jusqu’à aujourd’hui.

Il a noté que la grande influence des planètes et des astres provient, de fait, du Soleil. Celui-ci fournit à la Terre de l’énergie et de la chaleur et contribue à assurer la pérennité de la vie sur terre. Il joue, de surcroit, un rôle important dans notre vie quotidienne depuis les temps anciens.

La lune, de son côté, joue un rôle primordial dans le phénomène des marées, en plus d’être utilisée pour déterminer le début des mois lunaires, y compris le Ramadan et les fêtes religieuses.

Quant aux météores et aux météorites, en particulier ceux qui sont proches de la Terre, ils menacent quotidiennement la planète en raison de la possibilité de leur collusion avec celle-ci ainsi que les planètes géantes telles que Jupiter et Saturne. Ces dernières jouent, de facto, le rôle de bouclier pour protéger la Terre de cet éventuel danger.

