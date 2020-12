Le ministre de la Justice, Mohamed Boussetta, s’est entretenu, lundi, au siège de son département, avec l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, Marcus Cornaro.

Le diplomate européen s’est félicité de la coopération établie entre la Tunisie et l’UE dans les différents domaines et à tous les niveaux. Il a affirmé la détermination d’aller de l’avant sur la voie de la consolidation de la coopération, relevant la nécessité d’en élargir ses horizons.

L’accent a été mis, lors de l’entretien, sur l’importance de la coopération établie entre le département de la Justice et l’Union européenne et sur les projets de partenariat en cours de réalisation, notamment ceux en lien avec l’infrastructure de certains tribunaux et d’établissements pénitentiaires.

Les deux parties ont, également, évoqué la nécessité d’œuvrer en vue de promouvoir la justice commerciale afin d’améliorer le climat d’investissement et d’encourager davantage les investisseurs à lancer des projets en Tunisie, selon un communiqué du département de la Justice.

De son côté, le ministre a insisté sur l’importance du soutien apporté par l’Union européenne aux systèmes judiciaire et pénitentiaire en Tunisie tout au long de ces dernières années, notamment après la révolution de 2011.

Il a souligné l’importance de poursuivre les programmes de coopération, de manière à promouvoir le système judiciaire renforcer et améliorer son rendement.