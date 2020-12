La facilité ” Investissements pour l’emploi ” (IFE), en tant que mécanisme d’investissement pour l’emploi, vient d’annoncer l’octroi de subventions compétitives pour cofinancer des projets publics ou privés dans ses sept pays partenaires en Afrique, dont la Tunisie.

L’IFE fait partie de l’Initiative spéciale Formation et emploi du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), intitulée “Invest for Jobs”, avec pour objectif de créer des emplois et places de formation de qualité ainsi que d’améliorer les conditions de travail dans des pays partenaires en Afrique.

L’IFE, projet de 7 ans, qui vient tout juste de commencer, a pour ambition de stimuler le marché du travail tunisien, de permettre aux activités génératrices d’emplois de démarrer, tout en améliorant les conditions de travail et en encourageant la formation.

Le premier appel à propositions de projets en Tunisie, lancé 30 novembre 2020 concerne quatre types de projets : l’infrastructure publique pour la création d’emplois, le service commun pour la création d’emplois, les projets à but lucratif avec impact plus large sur la création d’emplois et les projets à but lucratif pour la création d’emplois.

Les subventions proposées vont de 1 à 10 millions d’euros par bénéficiaire. Il s’agit d’un cofinancement de projet, avec des apports propres de la part des candidats. La partie cofinancée est corrélative au projet choisi.

Les soumissionnaires potentiels auront jusqu’au 22 janvier 2021, délai de rigueur pour déposer en ligne, leurs notes conceptuelles.

L’IFE souhaiterait que les entreprises et autres structures intéressées, qu’elles soient publiques ou privées, se mettent en consortium afin de soumettre des notes conceptuelles de qualité?.

Une adresse mail a été spécialement dédiée aux questions des soumissionnaires potentiels : cfp-ife.tunisie@invest-for-jobs.com.

Le site web sur l’appel à proposition de projets en Tunisie est le suivant :

https://invest-for-jobs.com/fr/ife-appel-a-propositions-tunisie