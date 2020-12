Tunis accueille, les 9 et 10 décembre 2020, le Congrès de l’AIMF qui comprendra un colloque sur “Ville et numérique“, la réunion du Bureau de l’association ainsi que celle de l’Assemblée générale.

130 délégations de maires et de partenaires internationaux de 33 pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe participeront aux débats en présentiel ou à distance.

Après une année marquée par les crises, cet événement est un symbole de la détermination des maires à renforcer la solidarité et le dialogue des cultures à partir des territoires. Il marquera également la force du réseau AIMF en Afrique, en général, et au Maghreb, en particulier, pour faciliter les partenariats et les prises de position communes des maires.

Les séances d’ouverture du colloque et de l’Assemblée générale se tiendront les 9 et 10 décembre en présence notamment d’un représentant du gouvernement tunisien, de la présidente de l’AIMF, en la personne de la maire de Paris, Anne HIDALGO, de la maire de Tunis, u secrétaire d’Etat français chargé de la Francophonie, Jean-Baptiste LEMOYNE, du secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe, Taïeb BACCOUCHE, du directeur général de Devco / Commission européenne, Koen DOENS, de la secrétaire générale de la Francophonie, Louise MUSHIKIWABO.

Ville et numérique : quelle gouvernance ? Quels partenariats avec les acteurs du territoire ?

Data, logement, santé, éducation, mobilité… le numérique impacte toujours plus la gouvernance urbaine. Une nouvelle réalité à prendre en compte pour les maires qui doivent exploiter les potentialités de développement et d’attractivité offertes par le secteur, tout en prévenant les risques de dérives. Ces questions seront au cœur des travaux du 9 décembre, qui viendront clore 2 mois d’ateliers préparatoires tenus en visioconférence avec les autorités locales, des start-up, des universitaires…

Le Prix AIMF de la Femme Francophone sera décerné cette année à deux citoyennes engagées pour le numérique : Marie du Chastel, curatrice du festival KIKK de Namur et créatrice du projet AfriKIKK, et Aude Nyadanu, créatrice du projet Lowpital, organisant des hackathons pour faire émerger des solutions innovantes en matière de santé.

Urgence : une solidarité renforcée entre les villes

La rencontre de Tunis sera l’occasion de faire le bilan des actions engagées par l’AIMF en 2020 pour soutenir les plans de riposte des villes face à la Covid-19. Au total, 2,5 millions d’euros ont été mobilisés par l’association pour appuyer 178 villes dans 19 pays.

Pour faire face aux besoins à venir et alors que la crise sanitaire va affecter pour longtemps encore les territoires, le Bureau de l’Association réuni le 9 décembre statuera sur un renforcement du Fonds d’urgence de l’AIMF par un apport en économies de fonctionnement.

Appui au développement local : vote de subventions pour 14 projets, 2,5 millions de bénéficiaires

Le Bureau de l’association examinera également le programme d’appui aux villes pour la réalisation de projets de développement urbain. Il se prononcera sur l’attribution de plus de 1 million d’euros de subventions pour 14 projets qui permettront d’améliorer l’accès à la culture et à l’éducation, à l’eau et à l’assainissement, aux services de santé, mais aussi de dynamiser l’entrepreneuriat.

Ces subventions de l’AIMF joueront un rôle d’amorce pour constituer des partenariats financiers d’un montant supérieur à 8 millions d’euros. Le Bureau examinera aussi l’avancement des programmes de coopération menés par l’AIMF pour l’appui à la gouvernance locale, sur cofinancement de l’Union européenne.

Vie associative : renouvellement du Bureau et prochaines rencontres

L’Assemblée générale réunie le 10 décembre procédera à l’élection d’un nouveau Bureau de l’association, pour 2 ans. Elle validera également le lieu et le thème du Congrès 2021 de l’association.