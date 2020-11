Le ministère de la Femme, de la Famille et des séniors a signé, jeudi, un accord de partenariat avec l’Association femme et citoyenneté au Kef, dans le cadre de la campagne 16 jours d’activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes.

Cet accord vise notamment à soutenir la mise en œuvre des textes juridiques, à activer le rôle des institutions de lutte contre les violences faites aux femmes, à améliorer et à développer l’assistance aux femmes et aux filles victimes de violence et à coordonner avec les différents prestataires de services à leur profit dans le gouvernorat d’El Kef, selon un communiqué du ministère.

L’accord de partenariat signé entre les deux parties prévoit également le soutien de l’Observatoire national de lutte contre la violence à l’égard des femmes au niveau de l’élaboration et de la mise en œuvre de son programme de travail.

Il s’agit, en outre, de soutenir la délégation régionale de la femme et de la famille du Kef dans l’activation des programmes de la commission régionale de coordination de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et d’assurer des services de prise en charge des femmes et filles victimes de violence dans le gouvernorat du Kef, ainsi que la sensibilisation dans le domaine juridique au profit des femmes et des filles des zones rurales.

Lors de la cérémonie de signature, qui s’est déroulée en présence de la Présidente de l’Association, Karima Berini, la Ministre de la Femme, de la Famille et des séniors, Imen Zahouani Houimel a affirmé que cet accord s’inscrit dans le cadre d’un soutien à la coopération et au partenariat entre le Ministère et les associations actives dans le domaine du soutien à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes pour contribuer à la mise en œuvre de programmes et plans d’action visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes et filles.

La ministre a déclaré que les structures centrales et régionales du Ministère opèrent dans le cadre d’une approche participative avec des associations actives dans le domaine des droits de l’homme et de la sensibilisation des femmes afin de fournir des services de qualité à divers groupes de femmes et de filles, en particulier les femmes victimes de violence.