Le ministre des Affaires culturelles par intérim, Habib Ammar, a présenté, vendredi, une série de projets culturels en appui au programme national de “Parentalité positive”.

Cette proposition a été faite au cours du colloque national, tenu, à Tunis, sous la présidence du chef du Gouvernement Hichem Mechichi, dédié à la présentation des résultats de l’étude relative aux connaissances, aux capacités et à l’interaction des parents avec leurs enfants au cours de la petite enfance.

Le Chef du Gouvernement a notamment annoncé la création du Conseil supérieur pour le développement de l’enfance. Ce conseil consultatif sera représenté au plus haut niveau pour se concerter sur les stratégies relatives à l’enfance.

Selon un communiqué du ministère des Affaires Culturelles, Habib Ammar a présenté des projets qui s’insèrent dans le cadre des orientations du ministère et la stratégie d’activité de ses institutions et structures administratives.

Ces projets visent à “développer les compétences des adolescents dans les domaines d’activité culturelle et créative et à promouvoir la production d’œuvres intellectuelles et artistiques destinées aux enfants et aux adolescents”. Le but étant de rehausser le goût artistique des jeunes générations, soutenir le comportement adéquat et favoriser l’éducation équilibrée chez elles.

Ces projets se rapportent également à la formation scientifique à travers l’organisation de séminaires scientifiques internationaux autour de secteurs culturels en lien avec les enfants, les adolescents et les parents.

Pour leur part, les animateurs culturels auront des sessions de formation de recyclage, régionales et nationales, en vue de les familiariser à des techniques d’animation innovantes.

La mise en place de ces projets passera par des activités développées en faveur des départements et des clubs pour enfants et adolescents au sein des institutions culturelles comme les maisons culturelles, les bibliothèques publiques et les instituts de musique.

Ce segment sera accompagné par le lancement de manifestations et programmes culturels et artistiques destinés aux enfants. Ils devront couvrir plusieurs domaines, à l’instar du livre, de la littérature, de la lecture, du théâtre, de la musique, du cinéma, des technologies modernes et du travail.

Le bénévolat sera au cœur des projets annoncés à travers un “programme de l’enfant bénévole” afin de mieux ancrer les valeurs du bénévolat chez lui et à avoir l’esprit d’initiative afin de venir en aide à autrui.

Le ministre des Affaires culturelles par intérim a indiqué que son département œuvre à développer des contenus culturels à travers l’usage des supports numériques qui soient accessibles à tous. Le ministère va vers l’adoption davantage des formules pédagogiques et technologiques innovantes, tels que la numérisation, les livres audio et les applications numériques dans le patrimoine, notamment les musées et sites archéologiques.

Habib Ammar a estimé important l’élaboration de programmes de partenariat et de coopération entre son département et les ministères de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Famille aussi bien que la société civile. Cette orientation vise à développer des programmes spécifiques en faveur de la femme, en particulier la femme rurale, et des centres correctionnels et ceux de réinsertion sociale.

Le colloque a coïncidé avec la célébration de la Journée internationale de l’enfance et le 31ème anniversaire de la publication de la Convention internationale des droits de l’enfant, célébrée le 20 novembre de chaque année.

Il a été marqué par l’annonce du programme national de soutien à la parentalité positive qui est mis en œuvre par le ministère de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées, en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des composantes de la stratégie multisectorielle pour le développement de la petite enfance (2017-2025).