Un accord a été signé dans la matinée du lundi 6 juin 2022 entre le ministère de la Famille et de la Femme et la télévision tunisienne pour l’élaboration d’une charte de rédaction relative à l’enfance, en tant que document de référence pour la production des émissions et campagnes de sensibilisation.

Cet accord, signé par la ministre de la Famille, Amel Belhadj Moussa, et la chargée de gestion des affaires de la télévision nationale, Aouatef Dali, vise à renforcer les mécanismes de mise en œuvre de la stratégie nationale multisectorielle pour la promotion de la petite enfance.

L’accord vise aussi la mise en valeur de la culture des droits de l’Enfant et de la lutte contre la violence à l’égard des enfants à travers des émissions diffusées dans les deux chaines nationales, 1 et 2, et la chaine éducative.

Les domaines de coopération de cet accord, qui vise aussi à introduire les bases d’une éducation saine afin de développer les compétences de l’enfant tunisien, sont la production de programmes et de contenus audiovisuel et numérique au profit des différentes tranches d’âge.