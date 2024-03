Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a annoncé jeudi le lancement d’un questionnaire en ligne sur les problèmes de santé et les accidents les plus courants parmi les enfants dans les institutions de la petite enfance comme les crèches, les jardins d’enfants et les classes préparatoires publiques et privées, ainsi que les écoles coraniques (koutteb) et ce, dans le but d’utiliser les résultats pour élaborer un guide sur les premiers secours dans ces établissements.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère précise que les données recueillies serviront à fixer les grandes lignes du contenu du guide des premiers secours dans les institutions de la petite enfance qui devra être préparé au cours de cette année et ce, en application de l’accord de partenariat conclu en novembre 2021 avec l’office national de la protection civile.

“L’objectif étant de garantir des interventions plus rapides et efficaces dans les institutions de la petite enfance afin d’assurer un environnement sûr et sécurisé aux enfants”, souligne le communiqué.

A noter que le questionnaire comprend une série de questions sur la nature des problèmes de santé et des accidents auxquels les enfants pourraient être exposés, sur la manière dont l’institution de la petite enfance concernée traite chaque cas, sur le niveau de formation du personnel et sur ses besoins futurs en formation spécialisée dans le domaine des premiers secours.

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées et l’office national de la protection civile ont lancé en mars 2022 un programme de formation spécialisée dans le domaine des premiers secours à l’intention des cadres éducatifs des institutions de la petite enfance publiques et privées. Jusqu’à fin 2023, 428 sessions de formation ont été organisées. Elles ont ciblé 9860 cadres éducatifs, dont plus de 85 % travaillent dans le secteur privé.