Lors d’une réunion de travail tenue mercredi entre le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Lotfi Dhieb et le président de la confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), Aslan Berjeb, il a été convenu de former une équipe de travail mixte qui sera chargée de concevoir un accord cadre de partenariat visant à lutter contre l’emploi précaire dans le secteur privé et à garantir des conditions de travail décent outre le développement des compétences à travers la promotion de la formation continue.

A cette occasion, le ministre a souligné l’ouverture du département à toutes les initiatives visant à promouvoir l’investissement, la création de l’emploi, la lutte contre toutes les formes d’emploi précaire et le renforcement de la compétitivité des entreprises économiques, selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère.

Lotfi Dhieb a affirmé que le ministère encourage les entreprises économiques à contribuer aux efforts nationaux visant à lutter contre le chômage saluant les efforts de la CONECT qui regroupe des acteurs économiques ayant un rôle important dans le développement de l’économie nationale et l’amélioration du climat d’affaires en Tunisie.

De son côté, Aslan Berjeb a souligné l’appui de la CONECT aux orientations du gouvernement dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle visant à lutter contre l’emploi précaire et à développer la formation professionnelle afin de mieux répondre aux nouveaux besoins des entreprises économiques dans une conjoncture marquée par les mutations rapides.