Le vice-président de la Fédération tunisienne d’haltérophilie, Sami Boussarsar, a affirmé que la 13e édition des Jeux Africains, organisée au Ghana, a vu naître une nouvelle génération d’haltérophiles sur lesquels on pourra compter lors des prochaines échéances.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Boussarsar a indiqué que le bilan des haltérophiles tunisiens lors des derniers Jeux Africains a été très honorable malgré les moyens limités et le manque de soutien.

Le dirigeant tunisien a précisé que l’haltérophilie s’est taillée la part du lion des médailles tunisiennes en remportant 30 médailles sur un total de 87 obtenues par toute la délégation sportive, ce qui constitue, a-t-il dit, un exploit inédit et une participation réussie à cette compétition.

“Ces jeux ont été l’occasion de détecter de nouveaux haltérophiles prometteurs à l’instar de Hamza Ben Amor (81 kg) et Zeineb Naoui (87 kg)”, a-t-il précisé.

“Cela veut dire que la fédération a réussi son défi en misant sur tous les jeunes athlètes lors des Jeux Africains”, s’est-il félicité précisant que l’âge moyen des haltérophiles tunisiens médaillés est petit, ce qui nécessite plus de soutien et d’encadrement en vue de former de futurs champions.

Concernant les prochaines échéances, notamment les qualifications aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Sami Boussarsar a indiqué que les espoirs tunisiens reposent notamment sur Karem Ben Henia et Aymen Bacha, qui représenteront la Tunisie au prochain Championnat du monde qualificatif aux JO, prévu en Thaïlande du 31 mars au 12 avril.

Il a estimé que les deux représentants tunisiens qui ont profité de plusieurs stages et d’une bonne préparation, partent favoris pour réaliser de bons résultats au Championnat du monde et arracher leur qualification pour le tournoi olympique.

Voici un rappel des médailles tunisiennes :

Médailles d’or :

Tasnim Ben Ouada (épaulé-jeté 49 kg)

Hamza Ben Amor (épaulé-jeté 81 kg)

Hamza Ben Amor (total 81 kg)

Médailles d’argent :

Amine Bouhejba (arraché 61 kg)

Eya Aouadi (épaulé-jeté 55 kg)

Eya Aouadi (total 55 kg)

Ayoub Salem (arraché -67 kg)

Chayma Rahmouni (arraché -64 kg)

Chayma Rahmouni (épaulé-jeté -64 kg)

Chayma Rahmouni (total -64 kg)

Jawaher Guesmi (arraché -71 kg)

Jawaher Guesmi (épaulé-jeté -71 kg)

Jawaher Guesmi (total -71 kg)

Hamza Ben Amor (arraché -81 kg)

Médailles de bronze :

Tasnim Ben Ouada (total 49 kg)

Amine Bouhejba (épaulé-jeté 61 kg)

Amine Bouhejba (total 61 kg)

Eya Aouadi (arraché 55 kg)

Esra Bejaoui (arraché 59 kg)

Esra Bejaoui (épaulé-jeté 59 kg)

Esra Bejaoui (total 59 kg)

Ayoub Salem (épaulé-jeté 67 kg)

Ayoub Salem (total 67 kg)

Slim Bechini (arraché -89 kg)

Zeineb Naoui (arraché 87 kg)

Zeineb Naoui (épaulé-jeté 87 kg)e

Zeineb Naoui (total 87 kg)

Ezzedine Maik (arraché +109 kg)

Ezzedine Maik (épaulé-jeté +109 kg)

Ezzedine Maik (total +109 kg)