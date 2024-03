Les startups tunisiennes évoluant dans le secteur de l’économie verte et bleue peuvent participer à l’appel à candidatures pour le programme «Renforcer les compétences entrepreneuriales dans l’économie verte et bleue dans la région Med et Afrique» (Startup10), annonce l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) sur son site.

Financé par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et exécuté par le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes de Bari (CIHEAM – Bari), ce programme vise à promouvoir la sécurité alimentaire et l’emploi des jeunes dans dix pays partenaires de la coopération italienne dont la Tunisie, en partenariat avec un total de 22 incubateurs.

Les startups doivent faire partie de l’une des pépinières d’entreprises de l’APIA à savoir la Pépinière des Entreprises Agricoles El Kef, la Pépinière des Entreprises Agricoles “Agri-Création » et la Pépinière des Entreprises Agricoles “Agri-Food tech. Elles peuvent répondre à l’appel à candidatures avant le 30 avril 2024.

En renforçant les capacités des incubateurs d’entreprises (partenaires de mise en œuvre du programme), Startup 10 entend encourager le développement de start-ups locales opérant dans les secteurs de l’économie verte et bleue et impliquées dans les processus de numérisation.

Le CIHEAM Bari sélectionnera, ensuite, 7 startups par pépinière évoluant dans l’économie verte et bleue.