Speedtest.net , service Web qui fournit une analyse gratuite des mesures de performances d’accès à Internet , telles que le débit de données de connexion et la latence, a classé en 2024, la Tunisie à la 169ème place dans le monde et à la 40ème en Afrique.

Pis, toujours selon ce classement, la Tunisie figure parmi les 10 pays où les vitesses Internet sont les plus faibles. Ces pays sont principalement situés dans les régions d’Afrique et du Moyen-Orient. En tête de liste se trouve Cuba, avec sa vitesse moyenne à large bande de seulement 4,01 Mbps, suivie de près par le Turkménistan avec une vitesse légèrement supérieure de 4,11 Mbps.

Au Moyen-Orient, le Yémen et le Soudan ont des débits à large bande tout aussi faibles, enregistrant respectivement une moyenne de 7,59 Mbps et 7,92 Mbps. La Guinée équatoriale, un petit pays situé sur la côte ouest de l’Afrique centrale, a une moyenne de 7,95 Mbps.

Plus loin en Asie centrale, l’Afghanistan est aux prises avec un débit haut débit de seulement 8,26 Mbps.

En Afrique, la Guinée et le Mozambique présentent des débits à large bande faibles, respectivement de 8,84 Mbps et 9,27 Mbps. Les pays d’Afrique du Nord, l’Algérie et la Tunisie, complètent le top dix avec des vitesses légèrement supérieures de 10,43 Mbps et 11,13 Mbps respectivement.

Les dix pays avec les vitesses Internet les plus faibles: