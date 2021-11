A l’instar des autres pays du monde, la Tunisie célèbre la Journée mondiale de l’enfance, le 20 novembre de chaque année, laquelle vise à promouvoir le respect et les droits des enfants.

Dans un communiqué publié à cette occasion, le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a affirmé sa détermination à renforcer le rôle du secteur public dans le domaine de l’enseignement préscolaire de manière à garantir l’égalité des chances entre tous les enfants, étant donné l’importance de l’éducation dans le développement des capacités et des compétences de l’enfant et compte tenu du rôle de l’éducation préscolaire dans la prévention de l’échec et du décrochage scolaire.

Le ministère rappelle les efforts qu’il déploie pour la réouverture des jardins d’enfants municipaux, outre le lancement d’un projet sur le jardin d’enfants public, estimant que le renforcement de l’intervention du secteur public constitue la meilleure alternative pour lutter contre les espaces anarchiques et généraliser l’éducation préscolaire à tous les enfants tunisiens.

Il appelle également à la conjugaison des efforts de toutes les parties concernées en vue de faire face à la culture de la violence en restaurant les valeurs de cohésion, de reconnaissance et de progrès, appelant à l’ouverture de débats scientifiques objectifs sur les problèmes de l’enfance.

Le ministère a affirmé la volonté d’œuvrer avec ses partenaires, à développer une politique publique intégrée visant à protéger les enfants sur la base d’un cadre juridique approprié et des services multisectoriels de qualité et accessibles.

La célébration de la Journée mondiale de l’enfance qui marque l’anniversaire de l’adoption de la Déclaration et de la Convention relative aux droits de l’enfant constitue, selon la même source, une occasion pour renforcer la solidarité internationale afin de sensibiliser davantage aux problèmes de l’enfance, et de fournir un environnement qui garantit la non-discrimination, la participation et la protection contre toutes sortes de menaces.