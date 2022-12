La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, et son homologue de la Santé, Ali Mrabet, ont signé, vendredi 2 décembre 2022 au Centre de référence pour le développement de la petite enfance à El Omrane, une circulaire commune sur l’admission des enfants autistes dans les établissements de la petite enfance.

A noter au passage que 303 enfants autistes ont déjà été inscrits dans ces établissements, un nombre qui devrait doubler l’année prochaine pour s’élever à environ 600 enfants.

Ladite circulaire fixe les critères d’acceptation des demandes d’intégration des enfants autistes dans l’un des établissements inclusifs de la petite enfance, qui seront étudiés par le comité régional du programme pour la promotion de la petite enfance en concertation avec le médecin, le chef de la direction régionale de médecine scolaire et universitaire et le médecin de l’unité régionale de réadaptation.

Le président du comité peut également faire appel, en cas de besoin, à un psychologue pour enfants ou un orthophoniste.

Moussa a indiqué dans une déclaration aux médias que le ministère de la Famille a alloué, en 2022, des fonds d’une valeur de 700 000 dinars pour l’intégration des enfants autistes dans les jardins d’enfants publics relevant du ministère, dont le nombre a atteint 30, en plus des jardins d’enfants privés.

Elle a indiqué que ce programme national, qui a été lancé pour la première fois en Tunisie en faveur des enfants autistes, s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale multisectorielle pour le développement de la petite enfance, ciblant un premier groupe de 300 enfants âgés de 3, 4 et 5 ans pour une durée de deux ans.

“L’Etat sera chargée de payer les frais de l’éducation préscolaire des enfants autistes et des subventions seront versées aux établissements publics et privés ayant adhéré à ce programme d’un montant de 200 dinars par mois et pour chaque enfant, réparties entre 100 dinars pour les frais de scolarité de l’établissement d’enseignement, et 100 dinars pour les frais d’un orthophoniste ou d’un ergothérapeute, selon les besoins de l’enfant “a-t-elle ajouté.

Elle a ajouté que le ministère a mis en œuvre, en collaboration avec le société tunisienne de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, un programme de formation et d’accompagnement au profit des cadres éducatifs, outre l’élaboration d’un guide à l’intention des éducateurs pour assurer la prise en charge des enfants atteints du trouble de spectre de l’autisme et un soutien aux familles à travers l’écoute, l’orientation, la sensibilisation et la prise en charge.

Pour sa part, Ali Mrabet a exprimé, dans une déclaration aux médias, l’engagement de son département à sensibiliser ses adhérents à l’importance de cette circulaire conjointe, relevant la nécessité de la mettre en œuvre de manière à garantir la rapidité et l’efficacité du processus d’inscription des enfants autistes dans les établissements de la petite enfance. Il a souligné l’importance d’investir dans le capital humain et de renforcer les programmes de prévention au profit des enfants.

Mrabet a dans ce contexte, souligné la nécessité du dépistage précoce du spectre de l’autisme pour l’intégration de ces enfants dans les jardins d’enfants, annonçant un nouveau programme de dépistage précoce du spectre de l’autisme chez l’enfant âgé d’un an, en concomitance avec la vaccination des enfants.