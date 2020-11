Dans le cadre du lancement de son projet ” cinéma de la marionnette et de l’animation ” en janvier 2021, le centre national d’art de la marionnette annonce dans un communiqué de presse, le lancement d’un appel à candidature aux jeunes désireux de faire carrière dans l’industrie de l’animation 2D.

Le projet de formation et intégration dans l’unité de production dans sa première année comportera trois phases. La première phase d’une durée de six semaine consiste en une formation certifiante : Internationalement reconnue, elle est accélérée et sera assurée par des experts de renommé mondiale. Les participants auront l’occasion d’apprendre les logiciels et les techniques utilisés par les grands studios.

Un stage professionnel de perfectionnement sera l’axe de la deuxième phase (Durée : dix-huit semaines).Il permettra aux futurs animateurs de parfaire leurs acquis techniques et de se lancer dans des expériences créatives. la troisième et dernière phase est l’intégration dans la production (Durée : dix-huit semaines). Les jeunes animateurs seront intégrés dans les flux de production au sein du studio d’animation du centre national d’art de la marionnette.

Sont éligibles à cette formation les candidats répondant au aux conditions suivantes:

– Avoir moins de 35 ans le premier Janvier 2021

– Etre titulaire d’une licence ou d’un mastère dans l’une des disciplines des sciences et technique des arts, du design ou du multimédia

– La maîtrise du dessin et de l’illustration est exigée.

– La maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de traitement de l’image est exigée.

– La maîtrise du français et de l’anglais constitue un atout.

– L’expérience dans le cinéma de l’animation est souhaitée.

Les candidats ayant rempli toutes les conditions requises sont priés de déposer leurs dossiers au bureau d’ordre du centre national d’art de la marionnette, à la cité de la culture, avenue Mohamed V, Tunis, et ce avant le 10 Décembre 2020 à 17h00.

Les dossiers de candidature doivent impérativement contenir les pièces suivantes sachant que les dossiers incomplets ne seront pas traités :

– Une demande de candidature adressée au nom de la directrice générale du centre national d’art de la marionnette.

– Une lettre de motivation.

– Un extrait de naissance valide.

– Une copie de la carte d’identité nationale.

– Un curriculum vitae.

– Une copie des diplômes.

– Un support numérique contenant les travaux réalisés par le candidat (Dessins, illustrations, films d’animation).