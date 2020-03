La troisième édition de la manifestation cinématographique EnviroFest Tunisia aura lieu à Tunis du 14 au 20 mars 2020 et se déplacera en tournée par la suite dans 12 villes de Tunisie jusqu’au mois d’octobre 2020.

EnviroFest Tunisia est un événement culturel, éducatif et cinématographique annuel qui offre une plate-forme de compréhension et de débats sur les questions environnementales. En plus des projections de films tunisiens et internationaux, EnviroFest organise un village environnemental à la Cité de la Culture ouvert au public et dans lequel sont organisées des rencontres avec des associations de la société civile qui militent dans les domaines de l’environnement et qui présentent des activités ludiques pour les enfants avec ateliers et théâtre de marionnettes.

Lancé en 2018, cet évènement est orienté vers les problèmes de notre planète, à une époque où la question environnementale constitue un défi majeur pour les années à venir, localement et mondialement. Cette manifestation vise notamment à susciter davantage l’intérêt de la jeunesse pour la question environnementale.

La programmation de la troisième édition du festival environnemental de Tunisie organisée en partenariat avec la Cinémathèque Tunisienne sera dévoilée lors d’une conférence de presse le jeudi 5 mars 2020 à 10h, à la salle Tahar Cheriaa de la Cité de la Culture de Tunis en partenariat avec la Cinémathèque Tunisienne.