L’art de la marionnette est un genre de théâtre bien ancré dans la tradition italienne. Les Journées des Arts de la Marionnette de Carthage (JAMC) ont programmés cette année trois spectacles italiens : « L’enfance D’Orlando », « Pinocchio » et « Cuisiner avec les pieds ».

Ces représentations théâtrales représentent l’Italie, invité d’honneur de cette 5ème édition des JAMC placée sous le thème “Marionnette, Art et Vie” qui démarrera le samedi 3 février pour se poursuivre jusqu’au 10 du mois. Des troupes internationales avec plus de cent artistes marionnettistes et 55 spectacles dont 9 tunisiens sont au line-up de cette nouvelle édition 2024 des JAMC qui prévoit également 10 ateliers, une exposition et un marché autour de l’art de la marionnette.

Le catalogue des JAMC présente des témoignages de Tommaso Sansone et de Fabio Ruggirello, respectivement chargé d’Affaires à l’Ambassade d’Italie en Tunisie et directeur de l’Institut culturel italien de Tunis (IIC) qui sont parmi les principaux partenaires étrangères officielles partenaires du festival.

Selon Tommaso Sansone, « le théâtre de marionnettes sicilien de la compagnie “Cuticchio” qui présentera L’enfance D’Orlando, l’un des rares exemples d’une tradition ininterrompue de l’Opéra de marionnettes, inscrit depuis 2008 sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO ».

Le responsable italien a encore évoqué « les relations culturelles entre l’Italie et la Tunisie sont profondément enracinées et se sont intensifiées ces dernières années dans différents domaines, de l’archéologie à l’art contemporain, du cinéma à la danse, de la musique à toutes les formes de théâtre ».

Fabio Ruggirello a souligné l’importance de l’art des marionnettes qui est « profondément enraciné dans la culture italienne ». Evoquant ‘Pinocchio’, il a estimé que «l’écrivain italien le plus lu et traduit au monde n’est ni Dante, ni Machiavelli, ni Elena Ferrante, mais Carlo Collodi, auteur d’un livre “Les aventures de Pinocchio”. Cet opus mettant en scène la célèbre marionnette en bois a été publié pour la première fois à Florence en 1881.

Selon de nombreux témoignages, les compagnies de théâtre de marionnettes siciliennes (Opera dei pupi) étaient actives à Tunis, grâce aux milliers et aux milliers de Siciliens qui s’y étaient installés au cours de ces années, a encore indiqué le diplomate italien. L’”Opera dei pupi” revient en Tunisie à l’occasion des JAMC 2024 avec la compagnie « les Figli d’Arte Cuticchio » de Palerme qui en préserve la tradition ininterrompue de cette forme de théâtre.

L’édition 2024 des JAMC est l’occasion de découvrir une autre page intéressante de l’histoire culturelle commune de nos deux pays, a dit Ruggirello tout en rappelant que le théâtre de marionnettes est répandu dans toute l’Italie sous différentes formes qui diffèrent d’une région à l’autre.

«L’enfance D’Orlando» (60’) est un spectacle de marionnettes traditionnelles de la compagnie Figli d’Arte Cuticchio. Le mythe du grand héros invincible Orlando ne se limite pas à sa majorité, lorsque, premier paladin de Charlemagne, il accomplit des étonnants …?. La légende raconte que dès son plus jeune âge, malgré l’éloignement douloureux de son père Milo, il montra des traits d’héroïsme. Le spectacle vise à résumer les aventures infinies d’Orlando enfant, depuis sa naissance et jusqu’à son départ à Paris aux côtés de Charlemagne. Mimmo Cuticchio est marionnettiste, italien.

Mimmo Cuticchio est le fils de Giacomo Cuticchio qui est un des plus grands marionnettistes de Palerme. Il est considéré le principal gardien et rénovateur de la tradition de l’ « opera dei pupi » en Italie, un univers dans lequel il a été bercé depuis sa tendre enfance. A travers sa compagnie et l’association homonyme «Figli d’Arte Cuticchio», il œuvre depuis 1984 à faire renaitre l’art de la marionnette en l’adaptant à son époque. Outre les œuvres classiques du théâtre de la marionnette traditionnelle, le répertoire de la compagnie comprend de l’opéra.

« Pinocchio » (60’) est un spectacle de Marionnettes du Théâtre d’ombres de la compagnie Teatro Del Drago. Il est basé sur les images créées par Alain Letort, un artiste français qui a rendu hommage à la célèbre marionnette en bois en réalisant 12 dessins à l’encre de Chine auxquels Gianni Plazzi a ensuite ajouté des couleurs. La mise en scène de cette version de «Pinocchio» est basée sur la disposition de ces 12 dessins.

« Teatro Del Drago » est la compagnie théâtrale de la famille Monticelli, l’une des plus anciennes familles des arts du spectacle actives dans l’art de la marionnette depuis la première moitié du XIXe siècle. Mauro et Andrea, les frères Monticelli, représentent la cinquième génération de cette tradition ininterrompue et actuellement les directeurs artistiques.

Le Teatro del Drago se produit depuis 1979 dans les festivals les plus importants d’arts de la marionnette à travers l ‘Italie et le monde entier. Des représentations théâtrales de marionnettes à doigts traditionnelles et la conservation des matériaux de la collection Monticelli sont souvent données par cette compagnie qui euvre à la préservation de l’art de la marionnette.

“Cuisiner avec les pieds » (55’) de Laura Kibel et Veronica Gonzalez, est un spectacle de Marionnette à Pied pour enfants. Entre marmites et casseroles, fruits et légumes, rêve et réalité, les étonnants personnages (des pieds) de Veronica Gonzalez nous feront découvrir un délicieux spectacle aux saveurs d’art culinaire et de cuisine d’art culinaire et de théâtre de marionnettes.

Musique, poésie, rythme, grâce et beauté sont les ingrédients de cette nouvelle recette de la joie du théâtre des pieds. Veronica Gonzalez et Laura Kibel forment la compagnie “Teatro dei Piedi”. Laura Kibel est marionnettiste, peintre, musicienne, costumière et actrice argentine qui met son talent au service de l’écriture, la mise en scène et l’interprétation des spectacles de théâtre de pied avec la maestria du genre Veronica Gonzalez.