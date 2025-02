Une masterclass autour du thème “la technologie des marionnettes: du théorique au pratique” a été donné, lundi, à la Cité de la Culture, à Tunis, par l’artiste marionnettiste brésilien Paulo Nazareno.

Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre des masterclass dans l’art de la marionnette organisées à l’occasion de la 6ème édition des Journées des arts de la marionnette de Carthage (JAMC) qui se déroule du 1er au 8 février 2025.

Les performances de Nazareno reposent sur trois personnages principaux dont une marionnette géante représentant le personnage d’un immigré italien, aux traits arabes, qui est inspiré de contes publiés le week-end dans un journal Brésilien.

L’artiste a déclaré avoir choisi d’incarner quatre personnages de l’ensemble des 30 contes diffusés. Il utilise des techniques d’animation qui consistent à déplacer la marionnette en faisant usage de sa tête, ses pieds et ses mains.

Inspiré de légendes et d’œuvres de fiction, l’autre personnage est une création mi humaine mi animale. Une marionnette de taille moyenne représentant un homme avec des pattes de chèvre, errant dans l’espace, en train de jouer de la flûte. Le marionnettiste incarne ce personnage en le déplaçant avec la tête et les mains.

A travers une marionnette de petite taille qu’il déplace avec ses doigts, Nazareno incarne également le personnage d’un jeune athlète dansant sur des airs de chansons brésiliennes .

A l’invitation du Centre national des arts de la marionnette organisateur des JAMC, la compagnie brésilienne Naza Bonecos Animation Studio a dirigé une résidence artistique organisée autour d’un atelier de création collective d’une marionnette géante, animatronique et interactive représentant le personnage fantastique, inspirée des créations spectaculaires de la compagnie brésilienne. Tenu du 20 au 31 janvier, l’atelier a été encadré par les Brésiliens Paulo Nazareno et la Dalila Mazzucchini.

Créé en 1996 à Caxias do Sul, au Brésil, par Paulo Nazareno et Viviane Maltauro, la compagnie Naza Bonecos est spécialisée dans les marionnettes animatroniques interactives, le théâtre de marionnettes et les créations thématiques spectaculaires. Ses artistes combinent les compétences artistiques et technologiques pour donner vie à des personnages fantastiques et surprenants.