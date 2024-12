La 37ème édition du Festival International Neapolis de Théâtre pour Enfants se tiendra du 22 au 29 décembre 2024, coïncidant avec la première semaine des vacances scolaires d’hiver. Le programme de cette édition comprend environ 50 spectacles aux couleurs de la Tunisie et de 14 pays, mettant en avant diverses formes d’expression théâtrale : théâtre-récit, théâtre de marionnettes, théâtre de rue et opéra pour enfants, comme l’a annoncé Jawhar Denguir, trésorier du festival, à l’agence Tap.

En dépit du manque de subventions, a-t-il déclaré, le comité d’organisation s’est efforcé de redonner au festival son éclat et son rayonnement national et international à travers une programmation qui vise à répondre aux attentes des enfants et de leurs familles, mais également des professionnels du théâtre, tels que les étudiants, les acteurs, les metteurs en scène et les auteurs spécialisés dans le théâtre pour enfants.

Quatre villes outre Nabeul-Hammamet et le ballet-théâtre “La belle Barbie” de Russie dans une première en Tunisie.

Les représentations se dérouleront dans trois espaces à Nabeul : la Maison de la Culture, la salle du centre Néapolis (avec une moyenne de trois spectacles par jour) et Dar Jeelen, qui accueillera, du 23 au 28 décembre, la quatrième édition du Festival du conte avec six spectacles contés. D’autres représentations sont prévues à Yasmine Hammamet (six spectacles), ainsi qu’à Bizerte (6 spectacles), Tunis, Kairouan et Sfax, avec deux représentations dans chacune de ces villes.

Pour la première fois en Tunisie, le ballet-théâtre pour enfants “La belle Barbie” venant de Russie, sera présent pour une performance le 25 décembre à la salle Hannibal de Yasmine Hammamet à deux reprises.

Divertissement et contenu pédagogique

Les festivités débuteront le 15 décembre avec un programme d’animation de rue quotidien au cœur de Nabeul, avec la participation de troupes théâtrales de Tunisie, d’Algérie, d’Egypte et d’Indonésie. Cet événement vise à animer la ville en prélude du démarrage de la 37ème édition du festival.

Le comité d’organisation du festival a veillé, pour cette édition, à adopter une approche éducative de premier plan en combinant divertissement pour les enfants et contenu pédagogique, culturel et de sensibilisation autour de trois grands axes clés portant sur la technologie, les changements climatiques et la culture de la paix.

Conférences scientifiques et théâtre écologique

Le programme prévoit trois conférences scientifiques sur “L’impact des changements climatiques sur le littoral, exemple de la côte de Nabeul”, “L’effet du bétonnage des oueds sur la biodiversité”, et “Le théâtre écologique pour la jeunesse”. Une conférence sur “Le théâtre scolaire en Palestine : passé et présent” est également prévue, ainsi qu’une discussion sur la méthodologie de travail pour documenter le Festival International Neapolis et écrire son histoire qui remonte à 39 ans.

L’intérêt porté par le festival à l’environnemental se traduira également par l’installation de bacs de tri sélectif le long de l’avenue Mohamed V à Nabeul, et ce en collaboration avec le ministère de l’Environnement.

12 workshops en marge du festival

En marge du festival, douze workshops seront proposés aux étudiants et enseignants de théâtre, animateurs dans les jardins d’enfants et enfants passionnés par le quatrième art. Ces ateliers seront consacrées à de nombreuses activités comme la fabrication de marionnettes (ombres, gants, fils), la création de poupées à partir de matériaux recyclés, la confection de masques et à la sculpture.

Les principes de l’écriture théâtrale, le théâtre des opprimés, le théâtre miniature, sont également au programme des ateliers.

Défis et attentes

En raison de moyens financiers limités, il n’a pas été possible de programmer des spectacles dans certaines délégations du gouvernorat de Nabeul, où plusieurs maisons de la culture sont fermées ou inadaptées, a mentionné Jawhar Denguir formant le vœu que ce doyen des festivals dédiés au théâtre pour enfants, bénéficie davantage de soutien du ministère des affaires culturelles et des autorités locales.