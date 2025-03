Au regard des multiples opportunités festives et décompressives qui lui sont offertes tout le long de l’année (festivals d’été, fêtes religieuses, mois de ramadhan, animation urbaine quotidienne, congés divers…) et au regard du climat de paix et de dolce vita qui prévaut en Tunisie, les tunisiens sont sensés être, en principe, de bon vivants, voire des gens heureux.

Ce n’est pas, toutefois, l’avis de tout le monde. Le rapport sur l’indice du bonheur pour l’année 2025 « World Happiness Report 2025 », publié le 20 mars 2025, à l’occasion de la Journée internationale du bonheur, a dévoilé le classement des pays selon le bien-être de leurs populations.

L’évaluation, le plus souvent subjective d’après les experts, repose sur plusieurs critères, notamment le soutien social, le niveau de revenu, la liberté individuelle, la santé et la perception de la corruption.

Le World Happiness Report 2025 » a classé la Tunisie à la 113ème sur un total de 147 pays listés. Ce qui est loin d’être un classement positif.

Plus grave, en dépit de leur effort soutenu pour se préparer à des menaces d’éventuels conflits (guerre civile en Libye, problème du sahara occidental entre l’Algérie et la Maroc), les pays voisins, la Libye, l’Algérie et le Maroc sont mieux classés que la Tunisie.

Conséquence : les tunisiens qu’on voit à l’oeil nu chanter, danser et consommer à gogo toute l’année seraient, ainsi, moins heureux que leurs voisins libyens, algériens et marocains.

Avec un score de 4,8 sur 10, la Tunisie arrive derrière ses voisins maghrébins. Elle est devancée par la Libye 2ème , l’Algérie (84ème) et le Maroc (112ème).

Comprendre : la Tunisie, qui peut se targuer d’avoir fait mieux que l’Egypte classée 135ème, n’aurait pas fourni assez d’efforts pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens, notamment sur les plans économique et social..

Classement dans le monde

Dans le monde arabe, les pays du golfe sont bien classés: les Émirats arabes unis occupent la 21e place, le Koweït la 30e et l’Arabie saoudite la 32e.

Au plan africain, l’île Maurice est devenue la nation la plus heureuse d’Afrique, détrônant la Libye, qui occupait la première place sur le continent l’année dernière.

La Libye occupe la 2ème position à l’échelle africaine (79ème rang mondial) devant l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Mozambique, le Gabon, la Côte d’Ivoire, le Congo et la Guinée.

La Finlande conserve son titre du pays le plus heureux du monde, pour la huitième année consécutive, tandis que les États-Unis chutent au 24ᵉ rang, leur classement le plus jamais enregistré depuis la création de ce rapport en 2012, où ils avaient figuré à la 11ᵉ place.

Les pays nordiques arrivent dans le top 10. En effet, le Danemark, l’Islande et la Suède talonnent la Finlande sur le podium. Pendant ce temps, le Costa Rica et le Mexique sont entrés pour la première fois dans le top 10 des pays les plus heureux dans le monde.

Par ailleurs, la France n’arrive qu’au 33ᵉ rang, largement devancée par la Suisse (13ᵉ), la Belgique (14ᵉ) et le Canada (18ᵉ).

L’Afghanistan reste le pays le plus malheureux du monde, occupant la 147e place avec un score alarmant de 1,364. Les autres pays en bas de l’échelle incluent la Sierra Leone (146e), le Liban (145e), le Malawi (144e) et le Zimbabwe (143e), tous confrontés à des crises humanitaires, économiques ou politiques majeures.