La Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH) a appelé le gouvernement et les partenaires, à faire preuve de solidarité et à soutenir les sociétés spécialisées dans le domaine du tricotage situées dans les gouvernorats de Gafsa et de Kasserine, notamment après le départ de leur client principal, le groupe Benetton spécialisé dans le domaine de la mode et de l’habillement.

Ces sociétés, qui sont au nombre de 24, emploient environ 2 000 personnes, et elles rencontrent des difficultés, notamment après le départ du groupe Benetton, a expliqué la FTTH dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.

La Fédération a souligné que le groupe Benetton a fermé ses usines en Tunisie, abandonnant ses fournisseurs, qui l’ont servi pendant plus de 15 ans, faisant remarquer que chaque région dispose d’unités de coupe, d’impression et de broderie et des ateliers de couture.

La Fédération a mis l’accent sur la compétence du personnel opérant dans ces sociétés qui opèrent de manière organisée, qui peuvent assurer une production à un coût compétitif et de bonne qualité.

Elle a, en outre, appelé à aider les sociétés de confection situées dans les gouvernorats de Gafsa et de Kasserine, en gelant leurs dettes et en leur accordant des financements, pour qu’elles seraient en mesure de préserver les emplois.