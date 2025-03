Le temps sera hivernal et les températures seront en baisse durant les jours de l’Aid 2025.

Voici les prévisions pour les quatre prochains jours, d’après un bulletin de suivi de l’Institut national de la Météorologie (INM):

Prévisions pour samedi 29 mars 2025

Temps parfois très nuageux avec averses isolées sur les régions côtières nord, provisoirement orageuses à parfois denses à l’extrême nord-ouest. Ces pluies s’étendront progressivement l’après-midi aux régions du nord, du centre et du sud-est avec des chutes de grêle dans certains endroits.

Vent du nord-ouest fort près des côtes et sur les hauteurs et modéré sur le reste des régions. Les températures maximales seront situées entre 13 et 18 degrés au nord et sur les hauteurs et entre 20 et 25 degrés sur le reste des régions.

Prévisions pour dimanche 30 mars 2025

Temps froid avec des pluies le matin au sud-est et progressivement sur les régions du nord et du centre à parfois orageuses et localement denses sur l’extrême nord et au nord-ouest avec des chutes de grêle dans certains endroits.

Vent de secteur nord relativement fort à fort près des côtes et sur les hauteurs et le sud et modéré sur le reste des régions.

Les températures seront en baisse, les minimales seront situées entre 3 et 7 degrés sur les hauteurs ouest et entre 8 et 12 degrés sur le reste des régions. Les températures maximales seront comprises entre 11 et 17 degrés au nord et au centre et entre 18 et 22 degrés au sud.

Prévisions pour lundi 31 mars 2025

Nuages parfois denses avec pluies éparses sur le nord, le matin, puis nuages passagers l’après-midi sur la plupart des régions.

Vent de secteur nord, fort sur le nord et le centre, modéré sur le sud et très fort prés des côtes en fin de journée.

Températures en légère hausse avec des maximales comprises entre 20 et 24 degrés et aux alentours de 16 degrés sur les hauteurs ouest.

Prévisions pour mardi 1er avril 2025

Quelques nuages sur la plupart des régions devenant parfois denses sur le nord et les côtes est avec pluies.

Vent de secteur nord, fort à très fort prés des côtes et modéré à relativement fort à l’intérieur du pays. Températures stationnaires.