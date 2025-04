Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré, ce mardi à Stockholm, son homologue suédoise, Maria Malmer Stenergard, afin de discuter du renforcement des relations bilatérales et de la coopération dans des domaines clés tels que l’économie, les énergies renouvelables et les technologies.

Lors de cette rencontre, Nafti a réitéré l’engagement de la Tunisie à consolider ses relations avec la Suède, soulignant l’importance de développer les investissements communs, d’accroître le flux touristique suédois vers la Tunisie et de développer des partenariats dans des secteurs stratégiques, notamment l’économie verte, les énergies renouvelables et les technologies de pointe.

Selon un communiqué, il a rappelé que les relations diplomatiques entre les deux pays, établies en 1957, reposent sur un engagement commun pour la paix, les valeurs humaines, la coopération internationale et le développement durable.

De son côté, la ministre suédoise a réaffirmé la volonté de son pays d’étendre cette coopération à d’autres domaines essentiels, tels que l’économie circulaire et les technologies de l’information et de la communication. Elle a également réitéré l’engagement de la Suède à soutenir la Tunisie dans son partenariat avec l’Union européenne.

Les deux ministres ont également échangé sur les développements régionaux et internationaux, revenant notamment sur la position tunisienne en faveur de la création d’un État palestinien indépendant. Nafti a, par ailleurs, salué le rôle de la communauté tunisienne en Suède, forte de 12 mille membres, comme vecteur de rapprochement entre les deux pays.

En visite de travail à Stockholm les 1er et 2 avril, à l’invitation de son homologue suédoise, Mohamed Ali Nafti présidera les travaux du Forum économique tuniso-suédois, en présence d’une délégation d’hommes d’affaires tunisiens membres de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT).