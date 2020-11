Les relations entre la Tunisie et les Pays-Bas et les moyens de renforcer la coopération dans des domaines d’intérêt commun, ont été au centre de l’entretien qu’a eu, jeudi, par visioconférence, le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, avec la ministre néerlandaise de la migration, Ankie Broekers-Knol.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, les deux parties ont souligné la nécessité d’intensifier la coordination dans les domaines consulaires et migratoires.

Au cours de l’entretien, l’accent a été mis également sur le soutien apporté par le gouvernement néerlandais à la Tunisie, en vue d’atténuer les retombées de la pandémie de Coronavirus ainsi que sur la volonté commune d’élargir les domaines de coopération bilatérale et multipartite dans le domaine de la migration régulière.

Le secrétaire d’Etat a évoqué les efforts entrepris par les autorités tunisiennes, en collaboration avec les pays de la région, dans la lutte contre la migration irrégulière, appelant à développer les mécanismes de la migration légale dont la migration circulaire, et à renforcer les programmes relatifs au développement solidaire.