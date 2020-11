L’association Tunsian Startups et Expertise France lanceront, le 20 novembre prochain, “INVEST’I “, une communauté fédérant les différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial innovant tunisien à travers la plateforme internationale EuroQuity.

Cette initiative sera lancée officiellement, dans le cadre d’un webinaire thématique : “Investir dans les startups en Tunisie. Quelles barrières et quelles opportunités?” qui aura lieu le jour du lancement (20 novembre) sur la page officielle Facebook de l’association.

La communauté INVEST’I vise à appuyer la valorisation de l’écosystème de l’entrepreneuriat innovant tunisien, en particulier auprès des écosystèmes internationaux, indique un communiqué publié par Tunisian Startups.

Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre du projet Innov’I – EU4Innovation, financé par l’Union européenne, s’intéresse en particulier aux startups, aux investisseurs ainsi qu’aux structures d’accompagnement tunisiennes.

INVEST’I offrira à ces acteurs une palette de services allant de la valorisation à la mise en relation. Elle donnera l’opportunité aux startups membres de valoriser leurs structures, de trouver des partenaires et de gérer leurs levées de fonds.

Les investisseurs membres auront, également, la possibilité de trouver des co-investisseurs et de valoriser leurs investissements.

Pour ce qui est des structures d’accompagnement membres, elles pourront mettre en avant les entreprises qu’elles accompagnent et multiplier ainsi leurs opportunités de partenariats.

EuroQuity est une plateforme de matchmaking entre startups, investisseurs et structures d’accompagnement développée en 2008 par la banque française “Bpifrance” et qui compte aujourd’hui un réseau de plus de 14000 sociétés, 1500 investisseurs et 1900 structures d’accompagnement, indique Tunisian Startups dans son communiqué.

Fondée en 2017, l’association Tunisian Startups œuvre à créer un environnement favorable à l’entrepreneuriat et développer une culture entrepreneuriale en Tunisie.