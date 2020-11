L’initiative ” SAVE “, conçue en urgence pour aider les start-up fortement impactées par la crise de la Covid-19, a permis de financer 63 startups (463 emplois) d’un montant de 1,8 million de dinars, sur un total de 124 ayant fait la demande, selon le bilan de l’initiative, pilotée par Smart Capital et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Lancée, le 3 août 2020, cette initiative est financée par l’Union européenne (UE) à travers le projet ” Innov’i – EU4Innovation “, mis en œuvre par “Expertise France”, pour sauver les startups labellisées sinistrées et risquant la liquidation ou le licenciement d’effectif.

Les startups bénéficieront d’une avance remboursable allant de 10 mille à 50 mille dinars, afin de survivre aux difficultés causées par le confinement et l’arrêt quasi-complet de l’activité économique, de mars à mai 2020, selon un communiqué de Smart Capital, publié lundi.

SAVE favorise une avance remboursable qui agit comme une bouffée d’oxygène sur les liquidités des startups pour leur permettre de se remettre sur les rails.

Cette avance, sans charges et sans intérêts, n’est remboursable que lors de l’atteinte de certains objectifs, à savoir une levée de fonds ou un EBITDA (excédent brut d’exploitation) cinq fois supérieur au montant accordé à la startup, explique la même source.

” Soutenir les startups, c’est aussi participer à la transition de la Tunisie vers une économie à forte valeur ajoutée, créatrice d’emplois de qualité, SAVE doit contribuer à préserver le dynamisme de l’écosystème malgré l’impact de la crise ” a souligné Clara Guilhem, cheffe du projet Innov’i, citée par le communiqué.

De son côté, la directrice générale de la CDC, Boutheina Ben Yaghlane, a souligné que ” le soutien de la CDC aux startups est un choix stratégique avec une vision futuriste envers l’évolution de l’économie de la Tunisie “.

” L’entreprenariat des jeunes, l’innovation, l’ouverture sur l’international, en sont les maîtres mots et SAVE permettra à de nombreuses startups de traverser le plus fort de la crise et de maintenir leurs ambitions “, a-t-elle ajouté.

Un processus rigoureux et transparent a été mis en place afin d’évaluer la situation de chaque startup sur la base d’un questionnaire, d’un tableau de trésorerie et des états financiers.

Pour être éligibles, ces startups doivent démontrer une viabilité pré-Covid-19 et un potentiel de relance post Covid-19, précise Smart Capital.

Chaque dossier déposé a été ensuite soumis au vote du ” Collège des Startups “, un organe indépendant de gouvernance composé de 9 membres issus du secteur public et privé mandaté, en février 2019, pour assurer l’octroi du Label ” Startup Act ” aux projets innovants et à fort potentiel de croissance.