L’irrigation joue un rôle majeur pour garantir une production agricole efficiente. Cependant, il faut savoir comment estimer les besoins en eau des cultures ? Quelles sont les dates et les doses d’irrigation ?, Selon quels critères choisir un système d’irrigation ? Comment le concevoir et le dimensionner et quelles sont les bonnes pratiques pour installer des réseaux d’irrigation ? Pour répondre à ces questions, la société ” Flehetna ” (Notre Agriculture) a annoncé qu’elle lance une formation de deux jours baptisé “Réussir votre projet d’irrigation”.

La date de la formation a été reportée après le 8 novembre (la société va annoncer la nouvelle date sur sa page Facebook) en raison des restrictions annoncées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

Cette formation est destinée aux agriculteurs, techniciens et responsables qui désirent acquérir des compétences théoriques et pratiques qui leurs permettent de dimensionner leurs systèmes d’irrigation et les installer.

La formation est assurée par le professeur Issam Nouairi, expert en irrigation et en réseaux hydrauliques. Elle permettra à tous les participants la maîtrise des connaissances théoriques et pratiques nécessaires.