Le projet d’aménagement de nouvelles zones irriguées à Ben Béchir, Sabra 2 et Ouled Brahim dans la délégation de Sidi Ali Ben Aoun à Sidi Bouzid a atteint un taux d’avancement variant entre 10 et 75%.

Le coordinateur régional du programme de développement intégré, Mourad Azri, a indiqué à l’Agence TAP que les travaux portent sur la création de périmètres irrigués à Ben Béchir (1,7 millions de dinars bchir), Ouled Brahim (1,35 millions de dinars) et Sabra 2 (1,5 million de dinars) et leur équipement de puits, de réseaux d’irrigation et de stations de pompage.

« Ce projet vise à promouvoir le développement local à travers la création d’opportunités dans le secteur agricole », a souligné la même source.