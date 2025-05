Installée en Tunisie, la société Laboratoire Laser Afrique, fondée par Timmo van der Beek, physicien néerlandais spécialisé en nanophotonique et en imagerie laser, a mis au point un système d’irrigation intelligent basé sur la lumière. Ce dispositif innovant repose sur un capteur baptisé LDIMS, utilisant différentes sources lumineuses (laser, solaire, etc.) pour gérer l’eau de manière précise et en temps réel.

Une gestion intelligente de l’eau en temps réel

Selon Agridigitale, média africain spécialisé dans l’agriculture numérique, cette technologie optimise l’utilisation de l’eau destinée à l’irrigation grâce à un suivi permanent. Le capteur LDIMS fournit des données instantanées qui permettent d’adapter la quantité d’eau aux besoins réels des cultures.

Des gains impressionnants sur les rendements et l’environnement

D’après son concepteur, Timmo van der Beek, « une gestion plus fine de l’irrigation permet d’augmenter les rendements agricoles d’environ 30 %, de réduire l’usage de pesticides et d’engrais et de diminuer la consommation d’eau jusqu’à 60 % ». Dans un contexte où plus de 80 % de l’eau douce est utilisée pour l’agriculture, les impacts de cette technologie sont majeurs tant pour les populations que pour les écosystèmes.

Une solution adaptable et précieuse pour la Tunisie

Autre atout du capteur : il peut être intégré comme module complémentaire à un système d’irrigation intelligent déjà existant. Un avantage certain pour la Tunisie, particulièrement exposée au stress hydrique et aux effets du changement climatique. Rationaliser les ressources en eau devient un enjeu crucial pour assurer une agriculture durable.

Le contexte tunisien : une irrigation en expansion

À ce jour, la superficie irriguée en Tunisie atteint 441 000 hectares, et continue de croître. En 2021, ce sont 16 nouveaux périmètres publics irrigués (PPI) qui ont été mis en service, couvrant 638 hectares supplémentaires.